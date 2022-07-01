Никакой политической подоплеки в остановке "Северного потока" нет – МИД РФ

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Никакой политической подоплеки в остановке "Северного потока" на техническое обслуживание нет. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Какая политическая подоплека, если турбины находятся под санкциями, которые стоят на наших газопроводах? Если у вас есть машина и она сломалась, потому что детали под санкциями? Вот и все", – приводит его слова РИА Новости.

Грушко назвал газопровод сложной технической системой, и, по его словам, в Европейском союзе должны были подумать, прежде чем принимать ограничения в подобных технических секторах.

Ранее сообщалось, что подача топлива по "Северному потоку" будет временно приостановлена в период с 11 по 21 июля из-за планового техобслуживания. В пресс-службе газопровода отмечали, что партнеры компании по транспортировке газа были заранее оповещены о графике проведения плановых работ.

В середине июня "Газпром" объявил о существенном сокращении объема поставок по "Северному потоку" до 100 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц между тем усомнился в озвученных "Газпромом" причинах снижения поставок газа. По его словам, странам ЕС нужно готовиться к мерам по обеспечению собственной энергетической безопасности.

