ЕС не поверил в техническую причину уменьшения поставок газа по "Северному потоку – 1"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Страны Евросоюза сомневаются в заявлениях компании "Газпром" о технических причинах снижения поставок газа по "Северному потоку – 1", заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги", – цитирует его РИА Новости.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия уже приняла необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения страны.

Ранее в "Газпроме" объявили об ограничениях на поставки газа в Европу. В компании подчеркнули, что не смогли вовремя получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens. Из-за этого поставки в газопровод "Северный поток" могут быть обеспечены в существенно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров.

По словам официального представителя германского правительства Штеффена Хебештрайта, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические. Он отметил, что Шольц следует оценке министра экономики Роберта Хабека, который ранее также назвал политическими причины сокращения поставок газа по "Северному потоку".

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.

