Шольц назвал политическими причины сокращения поставок газа по "Северному потоку"

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт, чьи слова приводит РИА Новости.
По его словам, Шольц следует оценке министра экономики Роберта Хабека, который ранее также назвал политическими причины сокращения поставок газа по "Северному потоку".
Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что в компании Siemens Energy утверждают, что газовую турбину для "Северного потока – 1" после починки нельзя вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады. Уточняется, что сейчас проведение ремонтных работ производится только на заводе Siemens Energy в Монреале. Турбина, которую не могут поставить в РФ, находится там.
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