Новак оценил перспективы запуска "Северного потока – 2"

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Вице-премьер РФ Александр Новак усомнился в том, что газопровод "Северный поток – 2" запустят в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что Европе он необходим.

"По политическим мотивам проект пока заморожен. Я считаю, что он вряд ли будет запущен в ближайшее время. Но в то же время потребность в нем есть для европейских потребителей, которые нуждаются в дешевых низкоуглеродных источниках, в том числе газе", – сказал Новак.

Он считает, что в будущем проект будет востребован, поскольку он достаточно технологичен.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал ситуацию с "Северным потоком – 2". Он напомнил, что технически данный проект полностью завершен. Проложенные трубы заполнены техническим газом, это означает, что поставки топлива в инфраструктуру Германии могут начаться в любой момент.

С другой стороны, есть политический заказ никак не пользоваться газом из России, что, по мнению посла, приведет к дополнительному росту цен на топливо в Германии, а также на основные продукты, включая продовольствие.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил об остановке сертификации "Северного потока – 2" после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, которое, по его словам, идет вразрез с международным правом. Правительство Германии позже заморозило проект.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва надеется на скорейшее завершение истерии вокруг "Северного потока – 2". По его словам, такое поведение европейских стран противостоит экономической целесообразности и здравому смыслу, что делает запуск газопровода невозможным.

