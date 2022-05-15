Посол РФ выразил надежду на запуск "Северного потока – 2"

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Посол России в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал ситуацию с "Северным потоком – 2".

"Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь", – сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Нечаев напомнил, что технически данный проект полностью завершен. Проложенные трубы заполнены техническим газом, это означает, что поставки топлива в инфраструктуру Германии могут начаться в любой момент, пояснил он.

"С другой стороны, есть политический заказ никак не пользоваться газом из России, наоборот, идти по пути сокращения импорта из России", – добавил он.

По мнению посла, это приведет к дополнительному росту цен на топливо в Германии, а также на основные продукты, включая продовольствие.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил об остановке сертификации "Северного потока – 2" после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, которое, по его словам, идет вразрез с международным правом. Правительство Германии позже заморозило проект.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва надеется на скорейшее завершение истерии вокруг "Северного потока – 2". По его словам, такое поведение европейских стран противостоит экономической целесообразности и здравому смыслу, что делает запуск газопровод невозможным.

