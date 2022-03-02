Песков заявил о необходимости скорейшего запуска "Северного потока – 2"

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Российское руководство надеется на скорейшее завершение истерии вокруг "Северного потока – 2" и запуск газопровода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Что касается "смерти" этого проекта, то инфраструктура готова – технически, технологически, логистически и так далее. Эта инфраструктура будет на месте, она никуда не денется", – сказал он.

По словам представителя Кремля, в настоящее время истерическое поведение европейских стран противостоит экономической целесообразности и здравому смыслу, что делает запуск "Северного потока – 2" невозможным.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил об остановке сертификации "Северного потока – 2" после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, которое, по его словам, идет вразрез с международным правом. Политик подчеркнул, что запуск газопровода без завершения данной процедуры невозможен.

Министерство финансов США также ввело санкции против компании – оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Согласно принятым мерам, все операции с компанией должны быть завершены до 2 марта.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

