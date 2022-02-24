США ввели санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководства

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Министерство финансов США ввело санкции против компании-оператора "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского ведомства.

Американский Минфин также опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить до 2 марта 2022 года все операции с компанией Nord Stream 2 AG.

Ранее Евросоюз официально принял санкции против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР. Ограничения введены в отношении 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание Донецкой и Луганской народной республик. Под санкции также попали и 27 физических и юридических лиц.

Кроме того, России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам Евросоюза.