Байден распорядился ввести санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководства

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Президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании-оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG и ее руководства. Соответствующее поручение американский лидер дал своей администрации, сообщает пресс-служба Белого дома.
Байден также рассказал, что будет делать США, если Россия не прекратит эскалацию. По его словам, Соединенные Штаты без колебаний предпримут дальнейшие шаги.
Байден также выразил мнение, что решение Владимира Путина – стимул для мирового сообщества отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.
Ранее Евросоюз официально принял санкции против России за признание независимости ДНР и ЛНР. Санкции введены в отношении 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание Донецкой и Луганской народной республик. Под санкции попали и 27 физических и юридических лиц. Кроме того, России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам Евросоюза.
В МИД РФ пообещали дать сильный ответ на санкции
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