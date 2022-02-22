Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками. До этого документы были единогласно одобрены депутатами Госдумы.

"На повестке нашего заседания очень важное, во многом историческое решение, от которого напрямую зависит судьба миллионов жителей Донбасса, русских, русскоязычных украинцев, тех людей, которые ощущают себя частью нашего большого народа... <...> Убеждена, что мы обязаны здесь и сейчас сделать этот важный шаг", – цитирует спикера Совфеда Валентину Матвиенко ТАСС.

Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет. Они призваны обеспечить сотрудничество России с ДНР и ЛНР в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

Кроме того, данные документы создают правовую основу для пребывания на территориях республик российских военных. Также в них зафиксированы обязательства сторон по взаимопомощи, если одна из сторон соглашения становится объектом нападения.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого глава государства в Кремле подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

В своем обращении к россиянам Путин отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, и возложил ответственность за дальнейшее кровопролитие на Киев.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса фактически означает ее выход из Минских соглашений. Он также обвинил Москву в нарушении территориальной целостности его страны.

