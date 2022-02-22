Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками. До этого документы были единогласно одобрены депутатами Госдумы.
"На повестке нашего заседания очень важное, во многом историческое решение, от которого напрямую зависит судьба миллионов жителей Донбасса, русских, русскоязычных украинцев, тех людей, которые ощущают себя частью нашего большого народа... <...> Убеждена, что мы обязаны здесь и сейчас сделать этот важный шаг", – цитирует спикера Совфеда Валентину Матвиенко ТАСС.
Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет. Они призваны обеспечить сотрудничество России с ДНР и ЛНР в экономической, социальной и гуманитарной сферах.
Кроме того, данные документы создают правовую основу для пребывания на территориях республик российских военных. Также в них зафиксированы обязательства сторон по взаимопомощи, если одна из сторон соглашения становится объектом нападения.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого глава государства в Кремле подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
В своем обращении к россиянам Путин отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, и возложил ответственность за дальнейшее кровопролитие на Киев.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса фактически означает ее выход из Минских соглашений. Он также обвинил Москву в нарушении территориальной целостности его страны.
Совфед ратифицировал договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: