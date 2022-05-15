В Германии назвали катастрофическими последствия прекращения поставок газа из РФ

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Глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм заявил, что последствия прекращения поставок российского газа сейчас были бы катастрофическими для экономики ФРГ.

"Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объемов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы. Целый ряд компаний в таком случае был бы полностью отрезан от поставок газа", – сказал он в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам Русвурма, в случае введения эмбарго на российские энергоносители, многие компании будут вынуждены остановить производство, а некоторые предприятия больше никогда не смогут запустить его заново.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия постепенно избавляется от зависимости от российского газа, его доля в структуре импорта снизилась с 55 до 35%.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Берлин готовит кризисный план на случай внезапного прекращения поставок российского газа. В частности, предусматривается предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и осуществление контроля над критически важными факторами.

В публикации указывалось, что Германия приближается к пределу санкций, которые она может ввести, не вызвав экономический спад. При этом отмечалось, что даже представители правящей коалиции, выступающие за антироссийские санкции, настороженно относятся к введению ограничительных мер в отношении газа.

