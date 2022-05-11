В Германии назвали проект "Северный поток – 2" мертвым

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa

Проект "Северный поток – 2" после начала спецоперации на Украине фактически мертв. Об этом заявила представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн.

Она отметила, что власти скорректировали поставки из Норвегии и Нидерландов.

"Мы в согласовании с этими партнерами можем их повысить. Северный поток... действительно мертв", – приводит слова Айхорн РИА Новости.

По ее словам, снабжение газом Германии стабильно, а хранилища заполняются непрерывно. В настоящее время уровень заполненности составляет 38,6%.

Ранее сообщалось, что суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG. Процедуру приостановили до 10 сентября 2022 года. Заявителю предоставили временный мораторий на выплаты кредиторам.

