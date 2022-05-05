"Газпром" использует "Северный поток – 2" для развития газоснабжения северо-запада РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

"Газпром" планирует использовать сухопутные мощности проекта "Северный поток – 2" для развития газоснабжения северо-западных регионов России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании.

Соответствующее решение обусловлено тем, что в настоящее время газопровод не используется. При этом, если Германия все же решит ввести его в эксплуатацию, поставки голубого топлива при полной загрузке можно будет осуществлять только по одной из двух ниток.

"Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток – 2" возможно будет не ранее 2028 года", – подытожили в холдинге.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил об остановке сертификации "Северного потока – 2" после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Позже было принято решение о заморозке проекта.

Ситуация осложнилась после начала 24 февраля российской спецоперации на Украине. В этот же день США ввели санкции против оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG и ее руководства.

