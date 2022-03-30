"Северный поток – 2" стал инструментом наказания в руках Запада – Рябков

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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков критически оценил действия западных стран в отношении газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает RT.

"Мы увидели, как Запад годами игрался с "Северным потоком – 2", используя его как инструмент против России, превращая его в очевидную попытку наказать Россию", – отметил Рябков.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил об остановке сертификации "Северного потока – 2" после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, которое, по его словам, идет вразрез с международным правом. Правительство страны позже заморозило проект.

24 февраля стало известно о том, что США ввели санкции против оператора "Северного потока – 2", компании Nord Stream 2 AG и ее руководства. Американский Минфин также опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить до 2 марта 2022 года все операции с компанией Nord Stream 2 AG.

В марте сообщалось, что Nord Stream 2 AG планирует подать заявление на банкротство в Швейцарии.

Поводом для санкций стало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом российский лидер подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.