Болгария отказалась платить за российский газ в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Болгария не будет платить за российский газ в рублях, заявила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова.

"Позиция нашего правительства, которая координируется на европейском уровне, состоит в том, что мы не допускаем нарушения действующего контракта на поставки газа", – приводит ее слова РИА Новости.

Представитель болгарского правительства уточнила, что в документах идет речь об оплате в долларах или евро.

Лена Бориславова в своем заявлении также затронула ситуацию с возможным прекращением поставок российского топлива. В настоящий момент дополнительные меры в этом направлении не ожидаются в связи с отличным от стран ЕС газоснабжением Болгарии.

30 марта стало известно, что власти Великобритании не намерены платить рублями за российский газ и другие товары. Такую информацию озвучил представитель главы британского правительства Бориса Джонсона.

В Германии, в свою очередь, активировали режим раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций на случай прекращения поставок газа из России.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.