Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Болгария не будет платить за российский газ в рублях, заявила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова.
"Позиция нашего правительства, которая координируется на европейском уровне, состоит в том, что мы не допускаем нарушения действующего контракта на поставки газа", – приводит ее слова РИА Новости.
Представитель болгарского правительства уточнила, что в документах идет речь об оплате в долларах или евро.
Лена Бориславова в своем заявлении также затронула ситуацию с возможным прекращением поставок российского топлива. В настоящий момент дополнительные меры в этом направлении не ожидаются в связи с отличным от стран ЕС газоснабжением Болгарии.
30 марта стало известно, что власти Великобритании не намерены платить рублями за российский газ и другие товары. Такую информацию озвучил представитель главы британского правительства Бориса Джонсона.
В Германии, в свою очередь, активировали режим раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций на случай прекращения поставок газа из России.
Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Болгария отказалась платить за российский газ в рублях
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