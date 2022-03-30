Великобритания отказалась платить рублями за российский газ

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Власти Великобритании не намерены платить рублями за российский газ и другие товары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя главы британского правительства Бориса Джонсона.

"Кваси Квартенг (министр Великобритании по делам бизнеса, энергетики и промышленности. – Прим. ред.) в сотрудничестве со своими коллегами ясно дали понять, что не будут платить в рублях", – заявил он.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Президент пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта текущего года.

Страны "Большой семерки" (G7), куда входят Германия, США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония, заявили, что не станут оплачивать рублями поставки за газ из России. Свое решение они обосновали тем, что такое нововведение, по их мнению, идет вразрез с прописанными в действующих контрактах положениями.