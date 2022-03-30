Оплата российского газа в рублях не начнется с 31 марта – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто", – объяснил представитель Кремля, которого цитирует РИА Новости.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Президент пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта текущего года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров там, где это выгодно РФ. В частности, по его словам, это может быть зерно, уголь, масло, удобрения, нефть, металлы и лес. Он напомнил, что у стран Запада есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях, поэтому обратился к ним с просьбой отнестись более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов.

Страны "Большой семерки" (G7), куда входят Германия, США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония, заявили, что не станут оплачивать рублями поставки за газ из России. Свое решение они обосновали тем, что такое нововведение, по их мнению, идет вразрез с прописанными в действующих контрактах положениями.

