В ФРГ заявили, что страны G7 отказались платить за российский газ рублями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Страны "Большой семерки" (G7) не станут платить за российский газ рублями. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заявление министра экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека.

Немецкий чиновник объяснил, что лидеры Британии, Германии, Италии, Франции, Канады, США и Японии согласились не удовлетворять соответствующее требование России. По их мнению, такое условие идет вразрез с положениями действующих контрактов.

"Все министры G7 полностью согласны с тем, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов", – заявил Хабек.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта текущего года.

