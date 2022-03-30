Германия активировала режим раннего предупреждения ЧС на случай проблем с поставками газа

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Германия активировала режим раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций на случай прекращения поставок газа из России. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает РИА Новости.

"Со стороны России был ряд заявлений о том, что если оплаты за энергоносители в рублях не произойдет, то поставки будут прекращены. Чтобы подготовиться к такой ситуации, я сегодня утром объявил о первом уровне предупреждения в рамках газовой директивы", – сказал он.

Хабек добавил, что чрезвычайный план предусматривает три ступени и сейчас речь идет о первой из них. Она предусматривает мониторинг ситуации, для этого создается кризисный штаб.

Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что лидеры Британии, Германии, Италии, Франции, Канады, США и Японии согласились не удовлетворять соответствующее требование России. По их мнению, такое условие идет вразрез с положениями действующих контрактов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что главным инструментом со стороны Запада против России являются санкции. Он добавил, что страна будет сокращать зависимость от энергоресурсов из РФ, но резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда. Он призвал "принимать взвешенное решение" по вопросу эмбарго.

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что Евросоюз не может полностью отказаться от импорта нефти из России. Он также добавил, что реакция Евросоюза на действия России на Украине будет обсуждаться на встрече лидеров ЕС в Брюсселе. При этом, по словам Хебештрайта, кабмин Германии не будет предвосхищать итоги встречи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.