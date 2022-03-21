В Германии оценили возможное введение эмбарго на поставки российской нефти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт оценил возможное введение Евросоюзом эмбарго на поставки российской нефти.
"Правительство по-прежнему убеждено, что оно не может отказаться от импорта нефти из России. Это позиция правительства, в ней, по моей информации, изменений нет", – приводит слова Хебештрайта РИА Новости.
Он также отметил, что реакция Евросоюза на действия России на Украине будет обсуждаться на встрече лидеров ЕС в Брюсселе. При этом, по словам Хебештрайта, кабмин Германии не будет "предвосхищать" итоги встречи.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил подготовку пятого пакета санкций против России и обсуждении возможности введения эмбарго на поставки российской нефти.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое решение негативно скажется на мировом нефтяном рынке и энергобалансах в Европе. Он также подчеркнул, что, в отличие от европейских стран, США имеют свои ресурсы.
Обострению ситуации предшествовало то, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт рассказал, могут ли страны ЕС отказаться от импорта нефти из России
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