В Германии оценили возможное введение эмбарго на поставки российской нефти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт оценил возможное введение Евросоюзом эмбарго на поставки российской нефти.

"Правительство по-прежнему убеждено, что оно не может отказаться от импорта нефти из России. Это позиция правительства, в ней, по моей информации, изменений нет", – приводит слова Хебештрайта РИА Новости.

Он также отметил, что реакция Евросоюза на действия России на Украине будет обсуждаться на встрече лидеров ЕС в Брюсселе. При этом, по словам Хебештрайта, кабмин Германии не будет "предвосхищать" итоги встречи.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил подготовку пятого пакета санкций против России и обсуждении возможности введения эмбарго на поставки российской нефти.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое решение негативно скажется на мировом нефтяном рынке и энергобалансах в Европе. Он также подчеркнул, что, в отличие от европейских стран, США имеют свои ресурсы.

Обострению ситуации предшествовало то, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

