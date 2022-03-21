Новак прокомментировал отказ США и Великобритании от российской нефти

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Отказ США и Великобритании от импорта российской нефти незначительно повлияет на Москву. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он рассказал, что Россия поставляла в США 3% всего экспорта нефти и 7% – нефтепродуктов. Новак также подчеркнул, что добыча нефти и газа в России происходит в полном объеме, несмотря на санкции. За январь и февраль, отметил вице-премьер, показатели лучше прошлогодних.
"Я не скажу, что все просто. Тем не менее наши компании и мы ситуацию мониторим и в ручном режиме с ними работаем", – сказал Новак.
Однако у России появились вызовы, связанные с нарушением логистических цепочек, страхованием судов, финансирования и оплаты. Новак добавил, что российская нефть и газ торгуются частично с дисконтом относительно рыночных цен.
"Наша задача сейчас – привести систему налогообложения в том числе к фактическим ценам, которые есть на рынке, с тем, чтобы предприятия не работали в убыток", – цитирует Новака РИА Новости.
По его словам, в апреле могут рассмотреть вопрос корректировки параметров демпфера для сглаживания роста цен на топливо. Новак рассказал, что если экспортная цена на бензин и дизельное топливо выше внтурироссийской, то государство компенсирует часть этой разницы нефтекомпаниям.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил подготовку пятого пакета санкций против России и обсуждение возможности введения эмбарго на поставки российской нефти.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что это решение очень серьезно повлияет на мировой нефтяной рынок нефти. По его словам, решение негативно скажется на энергобалансах в Европе. Песков подчеркнул, что, в отличие от европейских стран, США имеют свои ресурсы.
Эксперт рассказал, могут ли страны ЕС отказаться от импорта нефти из России
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