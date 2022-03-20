Австралия вводит запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд в Россию

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Власти Австралии вводят запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы. Об этом заявила глава австралийского МИД Марис Пейн.

"Правительство немедленно вводит запрет на экспорт австралийского глинозема и алюминиевой руды в Россию, что ограничит ее возможности по производству алюминия – критически важного экспортного продукта для РФ", – говорится в ее заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Австралии.

Пейн заявила, что почти 20% потребностей России в глиноземе обеспечивались за счет экспорта из Австралии. Она также добавила, что австралийские власти будут искать новые рынки для местных экспортеров попавшего под запрет сырья.



В этом же заявлении указано, что Австралия пожертвует Украине не менее 70 тысяч тонн угля, чтобы поддержать энергетическую безопасность, а также в рамках расширения программы военной помощи выделит 22 миллиона австралийских долларов на гуманитарную поддержку граждан.

Ранее Австралия ввела новые санкции против российских банков и госучреждений. Под ограничения подпали Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, ВЭБ и Альфа-банк, а также министерство финансов России и РФПИ.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.