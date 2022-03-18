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Австралия ввела новые санкции против российских банков и госучреждений. Об этом говорится в заявлении главы австралийского МИД Марис Пейн, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

"Правительство Австралии наложило санкции еще на 11 российских банков и государственных организаций, при этом большая часть банковских активов страны теперь подпадает под действие наших санкций вместе со всеми организациями, которые управляют суверенным долгом России", – говорится в сообщении.

В заявлении указано, что под ограничения подпадают Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, ВЭБ и Альфа-банк, а также министерство финансов России и РФПИ.

Кроме того, в документе указано, что Австралия добавила в санкционный список российских предпринимателей Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску.

Ранее Австралия объявила о новых санкциях в отношении 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их ближайших родственников. В частности, в санкционный список вошли владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления "Россия" Дмитрий Лебедев, председатель "Ростеха" Сергей Чемезов.

Кроме того, новые ограничения коснулись генерального директора "Транснефти" Николая Токарева, председателя Внешэкономбанка Игоря Шувалова и генерального директора российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.