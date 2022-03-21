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экономика

15:47

Новак допустил рост цен на нефть в случае отказа Запада от российского сырья

экономика

Фото: depositphotos/carloscastilla

Мировые цены на нефть могут сильно возрасти, если западные страны откажутся от поставок сырья из России. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

"Если отказ будет, то цены на нефть будут, условно, 300 долларов, а некоторые говорят, что 500", – сказал он.

Ранее Новак заявил, что отказ США и Великобритании от импорта российской нефти незначительно повлияет на Москву. По его словам, Россия поставляла в США 3% всего экспорта нефти и 7% нефтепродуктов.

Новак также подчеркнул, что добыча нефти и газа в России происходит в полном объеме, несмотря на санкции. За январь и февраль, как отметил вице-премьер, показатели оказались лучше прошлогодних.

21 марта верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил подготовку пятого пакета санкций против России и обсуждение возможности введения эмбарго на поставки российской нефти.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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