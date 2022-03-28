Шольц заявил, что НАТО не преследует цель смены власти в России

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НАТО не преследует цель смены власти в России. Об этом заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.
"Мы не будем действовать там в военной сфере, даже если называть это миротворческими войсками. <...> Мы не будем добиваться там бесполетной зоны", – сказал Шольц. Он добавил, что главным инструментом со стороны Запада против России являются санкции.
По его словам, целью должно быть соглашение между Россией и Украиной, между Зеленским и Путиным, которое привело бы к окончанию боевых действий.
Кроме того, канцлер ФРГ добавил, что страна будет сокращать зависимость от энергоресурсов из РФ, но резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда. Он призвал "принимать взвешенное решение" по вопросу эмбарго.
Ранее Шольц призвал западные страны учитывать обратный эффект при введении санкций против России. По его словам, здесь речь идет о длительном противостоянии. Он подчеркнул, что западные страны ввели самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны, влияющие на экономику РФ.
Кроме того, президент США Джо Байден назвал Владимира Путина военным преступником. Он подчеркнул, что сейчас самое главное – сохранять единство демократий. Байден отметил важность приложения усилий для прекращения разрушений.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Официальный представитель Кремля также выразил удивление, что обвинения в адрес Путина звучат именно из уст Байдена, ранее призывавшего бомбить Югославию.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого Евросоюз, США и другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Байден заявил, что НАТО не стремится дестабилизировать Россию
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