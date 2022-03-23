Шольц призвал Запад учитывать обратный эффект санкций против РФ

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал западные страны учитывать обратный эффект при введении санкций против России. По его словам, здесь речь идет о длительном противостоянии.
"И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран – членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе", – приводит слова Шольца РИА Новости.
Канцлер ФРГ подчеркнул, что западные страны ввели самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны, влияющие на экономику РФ.
Также он добавил, что Европе необходимо снизить зависимость от российского энергетического комплекса.
21 марта официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт оценил возможное введение Евросоюзом эмбарго на поставки российской нефти. По его словам, власти ФРГ по-прежнему убеждены, что не могут отказаться от импорта нефти из РФ. Он также отметил, что реакция Евросоюза на действия России на Украине будет обсуждаться на встрече лидеров ЕС в Брюсселе.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что западным странам не удастся поставить Россию на колени. Он подчеркнул, что предложения Москвы по безопасности были отброшены, ключевые элементы этих идей проигнорировали.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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