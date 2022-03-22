Друзьями РФ являются все здравомыслящие силы в мире – МИД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Партнерами и друзьями России являются все здравомыслящие силы в мире, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
Также он подчеркнул, что иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени, закончатся плачевно. По его словам, у России нет страха перед будущим.
"Мы всегда преодолевали любые трудности. Трудности закаляют. Есть возможность нормально работать", – сказал Рябков.
Он добавил, что происходящие в мире события подводят черту под положительным отношением к глобализации. Неприятия ценностей Запада в будущем будет все больше, считает Рябков.
Ранее он призвал Вашингтон отказаться от эскалации отношений с Москвой и перестать поставлять вооружения Украине. По его словам, отношения РФ и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что действия Вашингтона не смогут помешать РФ в адаптации к санкциям, введенным против нее.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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