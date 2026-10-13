Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 10:52

Общество

В "Цифровом учителе" стали доступны задания на аудирование по английскому языку

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В сервисе "Цифровой учитель" "Московской электронной школы" (МЭШ) стали доступны задания на аудирование по английскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства столицы.

Ранее в сервисе учащиеся могли выполнять упражнения только на грамматику и лексику.

Как отметили в пресс-службе ведомства, "Цифровой учитель” – это инструмент на базе искусственного интеллекта, который анализирует уровень знаний ребенка и предлагает упражнения для отработки тем, вызывающих трудности.

"Сервис можно использовать для самостоятельной работы, а также на уроках и дома по заданию учителя. Благодаря обновлению дети смогут развивать навык восприятия иностранной речи на слух, а МЭШ поможет им комплексно осваивать английский язык вплоть до уровня C1", – дополнили в департаменте.

В тренажер добавили шесть типов заданий. Школьник сначала слушает диалог или монолог, а затем отвечает на вопросы по содержанию, определяет, соответствует ли утверждение услышанному, вставляет пропущенные слова в предложение, выбирает подходящий рисунок, восстанавливает последовательность событий или понимает значение слова из записи.

В рамках одной попытки аудиозапись можно прослушать дважды. Если ответить неверно три раза, высветится правильный вариант. Длительность записи зависит от уровня владения языком: для A1 составляет от 30 до 60 секунд, для B1 – от 1,5 до 2 минут, для C1 – от 3 до 5 минут.

При выполнении заданий на аудирование система учитывает результат в общем прогрессе изучения иностранного языка в сервисе. За 100 баллов показатель по теме вырастает на 10%, за 50–99 баллов – на 5%, а менее 50 баллов на прогресс не влияют.

Сервис "Цифровой учитель" заработал в 2024 году. Сейчас с его помощью школьники могут изучать четыре предмета: английский язык, математику, физику и информатику. За прошлый учебный год к нему обратились свыше 1,3 миллиона человек более 20 миллионов раз.

"Цифровой учитель" доступен в веб-версии электронного дневника, в мобильном приложении "Дневник МЭШ" в разделе "Школа", а также в библиотеке МЭШ.

Ранее в МЭШ появился цифровой ИИ-репетитор по математике для учеников 5–11-х классов. Сервис помогает самостоятельно разбирать задачи, находить ошибки и повторять материал по математике, алгебре и геометрии, не выдавая готовых ответов. Доступ к нему интегрирован с электронным дневником, а родители могут при необходимости отключить ребенку возможность пользоваться репетитором.

Школьники стали чаще сталкиваться с подменой репетиторов на онлайн-уроках

Читайте также


образованиеобществотехнологиигород

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика