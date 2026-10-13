В "Цифровом учителе" стали доступны задания на аудирование по английскому языку

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В сервисе "Цифровой учитель" "Московской электронной школы" (МЭШ) стали доступны задания на аудирование по английскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства столицы.

Ранее в сервисе учащиеся могли выполнять упражнения только на грамматику и лексику.

Как отметили в пресс-службе ведомства, "Цифровой учитель” – это инструмент на базе искусственного интеллекта, который анализирует уровень знаний ребенка и предлагает упражнения для отработки тем, вызывающих трудности.

"Сервис можно использовать для самостоятельной работы, а также на уроках и дома по заданию учителя. Благодаря обновлению дети смогут развивать навык восприятия иностранной речи на слух, а МЭШ поможет им комплексно осваивать английский язык вплоть до уровня C1", – дополнили в департаменте.

В тренажер добавили шесть типов заданий. Школьник сначала слушает диалог или монолог, а затем отвечает на вопросы по содержанию, определяет, соответствует ли утверждение услышанному, вставляет пропущенные слова в предложение, выбирает подходящий рисунок, восстанавливает последовательность событий или понимает значение слова из записи.

В рамках одной попытки аудиозапись можно прослушать дважды. Если ответить неверно три раза, высветится правильный вариант. Длительность записи зависит от уровня владения языком: для A1 составляет от 30 до 60 секунд, для B1 – от 1,5 до 2 минут, для C1 – от 3 до 5 минут.

При выполнении заданий на аудирование система учитывает результат в общем прогрессе изучения иностранного языка в сервисе. За 100 баллов показатель по теме вырастает на 10%, за 50–99 баллов – на 5%, а менее 50 баллов на прогресс не влияют.

Сервис "Цифровой учитель" заработал в 2024 году. Сейчас с его помощью школьники могут изучать четыре предмета: английский язык, математику, физику и информатику. За прошлый учебный год к нему обратились свыше 1,3 миллиона человек более 20 миллионов раз.

"Цифровой учитель" доступен в веб-версии электронного дневника, в мобильном приложении "Дневник МЭШ" в разделе "Школа", а также в библиотеке МЭШ.

Ранее в МЭШ появился цифровой ИИ-репетитор по математике для учеников 5–11-х классов. Сервис помогает самостоятельно разбирать задачи, находить ошибки и повторять материал по математике, алгебре и геометрии, не выдавая готовых ответов. Доступ к нему интегрирован с электронным дневником, а родители могут при необходимости отключить ребенку возможность пользоваться репетитором.

