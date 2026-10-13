Чемпион UFC Махачев может провести бой с Пратесом в конце января

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев может выйти на следующий бой против бразильца 33-летнего Карлоса Пратеса в конце января 2027 года в Торонто. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Альваро Колменеро.

По его информации, бой может пройти в рамках турнира UFC 336.

Махачеву 34 года. В смешанных единоборствах (MMA) он одержал 29 побед и потерпел 1 поражение. В 2025 году он стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC сразу в двух весовых категориях.

Ранее Махачев победил ирландца Иана Мачадо Гэрри и защитил титул UFC в полусредней весовой категории. Поединок прошел на турнире UFC 330 в Филадельфии. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.