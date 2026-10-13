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13 октября, 11:24

В мире

Королева Камилла рассказала, что Карл III мешает ей читать по вечерам

Фото: ТАСС/Zuma/Stephen Lock/i-Images

Королева Камилла призналась, что вечернее чтение с супругом не всегда проходит спокойно – король Карл III нередко громко смеется над книгой или другим материалом, который его увлек, и мешает ей сосредоточиться, передает издание People.

"Я время от времени, когда глубоко погружена в книгу, слышу, как он буквально ревет от хохота над чем-то. Это очень сбивает с толку, я не могу вернуться к своей книге или вдруг начинаю рыдать, но это прекрасное, тихое время", – рассказала королева.

Также Камилла вспомнила, как в молодости читала роман Дэвида Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей", который в те годы считался скандальным и был запрещен. Книгу она прятала под подушкой и читала при свете фонарика.

По словам королевы, запретность произведения только усиливала желание его прочитать. Камилла также отметила, что литература сыграла важную роль в ее образовании – она рано оставила школу и не поступала в университет.

Ранее граф Чарльз Спенсер, брат принцессы Дианы, в мемуарах Swan Song: Diana, My Sister описал разговор с Карлом, состоявшийся вскоре после гибели его сестры в 1997 году. По утверждению Спенсера, во время обсуждения похорон он возражал против участия сыновей Дианы – принцев Уильяма и Гарри – в траурной процессии за гробом матери. Тогда Карл, на тот момент принц Уэльский, якобы заявил, что о Диане скоро забудут.

Спенсер расценил эти слова как проявление презрительного отношения короля к бывшей супруге, однако Букингемский дворец поставил под сомнение достоверность его воспоминаний, отметив, что пережитая утрата может влиять на восприятие событий.

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