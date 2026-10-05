Брат Карла III подал в суд на полицию из-за задержания по делу Эпштейна

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Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор обратился в суд с иском к полиции долины Темзы, потребовав проверить законность его задержания и обыска в доме, сообщает Telegraph.

Экс-принца задержали в конце февраля. Причиной послужило дело о злоупотреблении полномочиями, когда он занимал пост торгового представителя. Поводом стала пересылка государственных документов американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

В иске Эндрю просит суд определить, были ли законными действия полиции, в том числе ордера на обыск. На этой неделе состоится закрытое слушание, на котором решат, следует ли обнародовать судебные документы по иску.

По информации СМИ, это первый случай, когда член королевской семьи оспаривает законность возбужденных против него уголовных дел со времен суда над Карлом I в 1649 году.

Эндрю подозревается в злоупотреблении служебным положением. Согласно британским законам, это одно из самых тяжких преступлений, за него устанавливается пожизненное тюремное заключение.

В свою очередь, король Великобритании Карл III заявил о готовности сотрудничать с полицией и отметил, что уполномоченные органы расследуют дело должным образом. В 2025 году Карл III из-за связей с Эпштейном забрал у Эндрю титул принца.

