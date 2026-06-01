Daily Mail: помощница Эпштейна заявила, что экс-принц Эндрю приглашал ее к себе домой

Фото: ТАСС/AP/Jordan Pettitt

Одна из близких помощниц скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна Сара Келлен заявила, что британский экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор приглашал ее к себе домой. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на ее показания на закрытых слушаниях в конгрессе США.

По словам Келлен, речь шла о визите либо в резиденцию "Роял-Лодж" в Виндзоре, либо в Букингемский дворец.

Издание отмечает, что Келлен проработала у финансиста более 10 лет, начиная с 2001 года.

Сам Эндрю ранее был задержан по делу о злоупотреблении служебным положением на посту торгового представителя: его подозревают в передаче Эпштейну государственных документов. После 11-часового допроса его отпустили, однако в связанных с ним королевских резиденциях прошли обыски. В начале декабря 2025 года король Карл III официально лишил брата всех титулов.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.