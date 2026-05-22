Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 10:56

В мире
Главная / Новости /

Sky News: полиция продолжила расследование возможных секс-преступлений экс-принца Эндрю

Полиция Британии продолжила расследование возможных секс-преступлений экс-принца Эндрю

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Британская полиция расследует возможные преступления сексуального характера экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, правоохранители собираются допросить женщину, утверждающую, что ее привозили в резиденцию Эндрю в Виндзоре в 2010 году "для сексуальных целей". При этом свидетель не является британской подданной.

Кроме того, полиция хочет получить из США неотредактированные копии файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, что может помочь в расследовании.

Полиция уже взяла показания у многих свидетелей с момента ареста Эндрю. Его проверяют на целый ряд других преступлений, включая мошенничество, коррупцию и воспрепятствование правосудию.

Эндрю задержали 19 февраля, в день его 66-летия. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением. Данное преступление является одним из самых тяжких в соответствии с британскими законами, которые устанавливают для него пожизненное тюремное заключение.

Король Великобритании Карл III, в свою очередь, заявил о готовности сотрудничать с полицией. По его словам, уполномоченные органы расследуют это дело должным образом. В 2025 году Карл III забрал у Эндрю титул принца из-за связей с Эпштейном.

Читайте также


за рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика