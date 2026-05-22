Sky News: полиция продолжила расследование возможных секс-преступлений экс-принца Эндрю

Британская полиция расследует возможные преступления сексуального характера экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, правоохранители собираются допросить женщину, утверждающую, что ее привозили в резиденцию Эндрю в Виндзоре в 2010 году "для сексуальных целей". При этом свидетель не является британской подданной.

Кроме того, полиция хочет получить из США неотредактированные копии файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, что может помочь в расследовании.

Полиция уже взяла показания у многих свидетелей с момента ареста Эндрю. Его проверяют на целый ряд других преступлений, включая мошенничество, коррупцию и воспрепятствование правосудию.

Эндрю задержали 19 февраля, в день его 66-летия. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением. Данное преступление является одним из самых тяжких в соответствии с британскими законами, которые устанавливают для него пожизненное тюремное заключение.

Король Великобритании Карл III, в свою очередь, заявил о готовности сотрудничать с полицией. По его словам, уполномоченные органы расследуют это дело должным образом. В 2025 году Карл III забрал у Эндрю титул принца из-за связей с Эпштейном.