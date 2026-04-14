Биограф Лауни: королева Елизавета II сошла с ума к концу жизни

14 апреля, 15:15

Биограф заявил, что королева Елизавета II сошла с ума к концу жизни

Королева Великобритании Елизавета II сошла с ума к концу жизни. Об этом заявил королевский биограф Эндрю Лауни, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

По словам биографа, в последние годы жизни Елизаветы II страной фактически управлял ее старший сын Чарльз. Кроме того, Лауни утверждает, что из-за старческого слабоумия королева не воздействовала на своего младшего сына Эндрю, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних и других преступлениях.

"Люди не понимают, что к концу жизни она была совсем того. (Эндрю. – Прим. ред.) поднимался к ней и запугивал ее, чтобы она что-то делала", – поделился биограф.

При этом светский обозреватель Ричард Иден считает, что королева была в здравом уме. По его словам, он лично встречался с Елизаветой и видел, как она ведет содержательные беседы с гостями.

Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. Она стала старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом. Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну.

Читайте также


за рубежом

Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

