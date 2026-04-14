Биограф Лауни: королева Елизавета II сошла с ума к концу жизни

Королева Великобритании Елизавета II сошла с ума к концу жизни. Об этом заявил королевский биограф Эндрю Лауни, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

По словам биографа, в последние годы жизни Елизаветы II страной фактически управлял ее старший сын Чарльз. Кроме того, Лауни утверждает, что из-за старческого слабоумия королева не воздействовала на своего младшего сына Эндрю, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних и других преступлениях.

"Люди не понимают, что к концу жизни она была совсем того. (Эндрю. – Прим. ред.) поднимался к ней и запугивал ее, чтобы она что-то делала", – поделился биограф.

При этом светский обозреватель Ричард Иден считает, что королева была в здравом уме. По его словам, он лично встречался с Елизаветой и видел, как она ведет содержательные беседы с гостями.

Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. Она стала старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом. Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну.