Эксперт Лоикова: официант может получать 400 тыс руб при высоком среднем чеке

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Официант может получать доход в 400 тысяч рублей при высоком среднем чеке и потоке гостей. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Она подчеркнула, что такой доход – удел узкого сегмента рынка. В обычных заведениях оклад или ставка составляют от 40 до 80 тысяч рублей.

"Основной доход – чаевые: в хорошем ресторане с ними можно выходить на 100–250 тысяч рублей в месяц. В премиальных ресторанах принято оставлять 10–15% от чека", – пояснила эксперт.

По ее словам, для официанта важны грамотная речь, стрессоустойчивость, высокий профессионализм, а также знание столового этикета и иностранных языков. При этом начинать придется с основ, например устроиться стажером в сетевой проект с хорошим трафиком посетителей.

Лоикова подчеркнула, что в период обучения за работу будут платить примерно 40–70 тысяч рублей, однако цель – научиться делать все быстро и качественно. За один или два года можно освоить навык работы с возражениями, запоминать заказы, сервировать стол.

"Затем можно переходить в дорогой сегмент: в ресторан, где средний чек на человека составляет от 5–10 тысяч рублей и выше. Чем больше, тем выше чаевые: доход будет формироваться на 80% из них. Также стоит развивать личный бренд", – добавила она.

Сейчас дефицит официантов в Москве превышает 3 тысячи человек. Причины этого кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках.

"Люди, которые могут трудиться, уже это делают, а профессия официанта в сознании многих остается начальной стадией карьерного пути. В Москве практически исчезли школы официантов, колледжи выпускают крайне мало профильных специалистов", – пояснила эксперт.

В частности, рестораны либо берут "нулевых" специалистов и полностью обучают, либо переманивают друг у друга. Последнее разгоняет фонд оплаты труда, но не решает проблему дефицита кадров.

В январе этого года в столице закрылось около 45 популярных заведений, а прибыльность бизнеса упала с 15 до 3–4%. Это происходит из-за падения спроса и роста расходов. Работодатели используют все возможные варианты поиска сотрудников.

Ранее эксперт по светскому и деловому этикету Екатерина Богачева рассказала, что в заведениях быстрого обслуживания, а также там, где удается обедать часто, можно не оставлять чаевые. Однако с точки зрения этикета желательно оставлять около 10% от суммы чека, если обслуживание действительно понравилось.

Традиционный способ – положить деньги в папку со счетом. Либо можно воспользоваться современным способом и перечислить чаевые с помощью электронных сервисов.