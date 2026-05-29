В Госдуме назвали идею чаевых в театрах уподоблением актеров трактирным слугам

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов раскритиковал инициативу московского театра о введении чаевых для актеров, заявив, что так артисты уподобляют себя слугам в трактирах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Наверное, если артисты сопоставляют себя с половыми, то в таком театре это возможно. Половой – раньше так назывался официант, слуга. Еще раз повторяю, что это прежде всего отношение самих актеров к этому", – заявил он.

Шолохов отметил, что не встречал аналогичной практики ни в одном театре мира. Он добавил, что остается лишь поздравить некоторые столичные театры, которые в своем меркантильном подходе "превзошли всех остальных".

Ранее в столичном "Покровка. Театр" завершился проект "Поддержи любимого артиста". В качестве эксперимента на входе и в буфете были размещены объявления с QR-кодом. Гости могли отблагодарить актеров, совершив безналичный перевод любой суммы через цифровую платформу.