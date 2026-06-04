Матвиенко предложила создать "клуб миллионеров" для поддержки семей с детьми

Фото: пресс-служба Совета Федераций

В России может появиться клуб "клуб миллионеров" – но не в привычном понимании, а из предприятий, поддерживающих семьи с детьми. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на сессии "Золотой стандарт" корпоративной демографии" в рамках ПМЭФ.

Она отметила, что свыше 100 российских компаний уже выплачивают миллион рублей за рождение первого ребенка. По словам Матвиенко, входным билетом в такой клуб могла бы стать именно такая выплата. Это, как она считает, не так много.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что в России разрабатывают новую программу, чтобы предоставлять льготные условия для покупки машины для многодетных семей.

Она указала, что в стране уже есть подобная программа, но ее эффективность оказалась низкой. При этом чаще всего семьи с большим количеством детей пользуются просторными автомобилями, так что их затронули новые правила расчета утильсбора.