Британки оказались самыми гневливыми женщинами в Европе

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Британки чаще других представительниц прекрасного пола в Европе ощущают гнев. Такой вывод сделали эксперты, готовившие большое международное исследование – Глобальный индекс женского здоровья Hologic. Об этом сообщает издание The Independent.

Данные собирали в феврале 2024 года. По полученным сведениям, накануне опроса почти 25% жительниц Великобритании испытывали гнев. При этом по Европе этот показатель в среднем был равен 13%.

За последний год уровень гнева британских женщин увеличился на 47%. В большинстве других европейских государств он остался стабильным. Специалисты связали эти результаты с проблемами доступа к помощи медиков и с ухудшением качества женского здоровья.

Почти треть британок заявили, что регулярно испытывают физическую боль. Такой показатель стал самым высоким с момента начала исследований. Около 40% респонденток признались, что ощущают разочарование или тревогу из-за сложностей с получением медпомощи.

Авторы данной работы добавили, что связанные с доступом к медицине проблемы очень сильно затрагивают женщин. По информации британской системы здравоохранения, женский пол – это большинство пациентов, которые ждут лечения или обследования. Особенно сложной остается ситуация в сфере гинекологии, там очереди наиболее длинные.

В исследование приняли участие свыше 47 тысяч женщин со всего мира. Глобальный индекс женского здоровья Hologic каждый год дает оценку психологическому и физическому благополучию женщин, а также доступности медпомощи. Эксперты учитывают разные показатели. Например, эмоциональное состояние человека, уровень боли или стресса.

Ранее в медицинском журнале The Lancet появилась информация, что порядка 1,2 миллиарда жителей планеты страдают психическими расстройствами. За последние 33 года число диагностированных случаев таких заболеваний выросло на 95,5% по всему миру. Исследователи сделали такие выводы, изучив сведения по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 государствах.