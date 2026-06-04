Котлован под строительство национального центра "Россия" в Москве разработан на 50%

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Строители изъяли 356 тысяч кубических метров грунта из 670 тысяч запланированных в котловане на месте строительства национального центра (НЦ) "Россия" на Краснопресненской набережной. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Заммэра напомнил, что специалисты предварительно расчистили площадку, затем возвели форшахту, которая предотвращает осыпание грунта и нужна для направления арматуры. Кроме разработки котлована глубиной до 15 метров, строители также полностью завершили устройство "стены в грунте", залив почти 21 тысячу кубометров бетона.

"Сейчас на стройплощадке задействованы 550 рабочих, на пике работ над "стеной в грунте" их количество достигало 900", – сказал Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Будущее здание НЦ возводится над сразу шестью действующими тоннелями трех линий столичного метрополитена. Инженерно-геологические условия в этой местности самые сложные, третьей категории – из-за обилия напорных грунтовых вод в почве.

Поэтому для максимально точной и надежной проработки каждого решения к проекту привлекли ведущие экспертные организации в области геотехники. Для минимизировании рисков и для безопасности все работы проводили только ночью. Но сейчас эти работы уже завершены.

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