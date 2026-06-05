В ТиНАО 16 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В ТиНАО на круглосуточное дежурство вышли 16 расчетов поливомоечной техники в связи с наступлением пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Местами базирования расчетов стали восемь подразделений пожарно-спасательного гарнизона в двух округах, а в целом дежурство организовано в районах Вороново, Бекасово, Краснопахорском, в городских округах Щербинка и Троицк.



"Они базируются вблизи зеленых территорий, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае любых возгораний", – рассказал Бирюков.

В каждый из расчетов входят два представителя добровольной пожарной охраны, которые прошли специальное обучение, а также поливомоечная машина. Каждая единица такой техники может оперативно доставить к месту ЧП 8 тонн воды. К насосу можно подключить пожарный рукав, что позволяет пожарным эффективнее организовывать ликвидацию последствий возгораний на зеленых территориях, особенно если источники воды находятся далеко.

Ранее сотрудники АО "Мосводоканал" совместно с представителями ГУ МЧС России по Москве проинспектировали все 62 тысячи гидрантов, стоящих на балансе предприятия в рамках завершения весенней проверки.

Каждый гидрант прошел трехэтапную диагностику: сначала проверяли целостность корпуса, герметичность стыков и расстояние до крышки люка. Затем устанавливали пожарную колонку и открывали вентиль для контроля подачи воды, после – манометром замеряли давление в сети на соответствие нормативам.

