Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 12:52

Мэр Москвы

Собянин: Москва – лидер рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва является лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ с 2019 года, заявил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Данный рейтинга были обнародованы в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам мэра, около 70% всех инвестиций направляется в промышленность, передовые технологии и инфраструктуру.

По итогам 2025 года их объем в сопоставимых ценах увеличился на 2,7% и впервые превысил планку в 9 триллионов рублей. Ожидается, что к 2030 году половина всего, что производит Москва, будет напрямую связано с передовыми технологиями и инновациями.

Благодаря инвестициям формируются как современные производства, так и новые рабочие места. Кроме того, именно высокотехнологичные отрасли играют особую роль в промышленности. В данном случае речь идет о фармацевтике и микроэлектронике, а также:

  • аэрокосмической отрасли;
  • радиоэлектронике;
  • электромобилестроении;
  • медицинской промышленности;

Собянин добавил, что непрерывный процесс улучшений, который включает в себя оптимизацию административных процедур, совершенствование мер поддержки и создание новых цифровых сервисов, является благоприятным инвестиционным климатом.

Ранее мэр рассказывал, что в столице разработаны уникальные меры поддержки для развития высокотехнологичной промышленной инфраструктуры и массового производства передовых изделий. В прошлом году в городе было построено 184 тысячи квадратных метров промышленных площадей и введено в эксплуатацию 19 промышленных объектов.

При этом Собянин также указывал на то, что в Москве развиваются самые разные направления, такие как медицина, фармацевтика, машиностроение и электронника. Большая часть технологий создается в экономической зоне "Технополис "Москва". При этом предприятия столицы помогают России обеспечивать технологический суверенитет.

Собянин: Москва – лидер рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ

Читайте также


Сюжет: ПМЭФ-2026
мэр Москвыэкономикагород

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика