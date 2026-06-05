Собянин: Москва – лидер рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва является лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ с 2019 года, заявил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Данный рейтинга были обнародованы в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам мэра, около 70% всех инвестиций направляется в промышленность, передовые технологии и инфраструктуру.

По итогам 2025 года их объем в сопоставимых ценах увеличился на 2,7% и впервые превысил планку в 9 триллионов рублей. Ожидается, что к 2030 году половина всего, что производит Москва, будет напрямую связано с передовыми технологиями и инновациями.

Благодаря инвестициям формируются как современные производства, так и новые рабочие места. Кроме того, именно высокотехнологичные отрасли играют особую роль в промышленности. В данном случае речь идет о фармацевтике и микроэлектронике, а также:



аэрокосмической отрасли;

радиоэлектронике;

электромобилестроении;

медицинской промышленности;

Собянин добавил, что непрерывный процесс улучшений, который включает в себя оптимизацию административных процедур, совершенствование мер поддержки и создание новых цифровых сервисов, является благоприятным инвестиционным климатом.

Ранее мэр рассказывал, что в столице разработаны уникальные меры поддержки для развития высокотехнологичной промышленной инфраструктуры и массового производства передовых изделий. В прошлом году в городе было построено 184 тысячи квадратных метров промышленных площадей и введено в эксплуатацию 19 промышленных объектов.

При этом Собянин также указывал на то, что в Москве развиваются самые разные направления, такие как медицина, фармацевтика, машиностроение и электронника. Большая часть технологий создается в экономической зоне "Технополис "Москва". При этом предприятия столицы помогают России обеспечивать технологический суверенитет.

