Более 5,5 тыс лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках программы капремонта в 2026 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменят более 5,5 тысячи лифтов, передает портал мэра и правительства столицы.

При этом более 1,8 тысячи новых подъемников с расширенным дверным проемом установят в более чем в 450 жилых домах. Отмечается, что своевременная замена подъемного оборудования является залогом комфорта и безопасности жителей. По столичному стандарту лифты подлежат замене по истечении 25-летнего срока.

Там, где позволяет конструкция здания, дверные проемы лифтов расширяют. К примеру, если до ремонта размер дверей шахты пассажирских подъемников составляет 650 миллиметров, то после работ он достигнет 700 миллиметров. Благодаря этому пользоваться лифтами станет удобнее маломобильным гражданам и родителям с колясками.

Установка новых лифтов с расширенными дверными проемами там, где это возможно, – приоритетная задача Фонда капитального ремонта Москвы. Такие подъемники обеспечивают комфорт и удобство при эксплуатации.

Кроме того, с 2026 года все лифты, которые поставляют для капремонта Карачаровский механический завод и Щербинский лифтостроительный завод, оснащают современными мониторами. На них можно размещать информационные и рекламные баннеры, а также воспроизводить видеоролики – со звуком или без него.

Ранее сообщалось, что в рамках программы капремонта в 2026 году в столице заменили уже свыше 1,3 тысячи лифтов. За время реализации программы в многоквартирных домах города уже обновили свыше 52,3 тысячи лифтов.