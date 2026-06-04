Житель Брянска 70 раз за год оказывался в вытрезвителе

Фото: пресс-служба брянской городской администрации

Житель Брянска 70 раз за год оказывался в медицинском вытрезвителе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

При этом в брянский вытрезвитель стало попадать все больше людей. В прошлом году там в общей сложности побывал 591 человек. Среди пациентов было 473 мужчины и 118 женщин.

В пресс-службе отметили, что всем пациентам предоставляли спальные места и шкафы для вещей. Кроме того, они могли воспользоваться душем.

Ранее в Совете Федерации призвали усилить контроль за продажей алкоголя в России. При этом законодательство уже предусматривает некоторые запреты на продажу спиртных напитков, в том числе по времени и рядом с социально значимыми объектами.