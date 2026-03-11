Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 08:35

Общество

В СФ призвали усилить контроль за продажей алкоголя в России

Фото: depositphotos/Sonar

В рамках действующего российского законодательства уже предусмотрен широкий спектр антиалкогольных мер. Поэтому на данный момент приоритетной задачей является усиление контроля за их реализацией. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

По мнению сенатора, законодательство об алкогольном регулировании предусматривает ряд существенных запретов на продажу алкоголя, в том числе по времени и вблизи социально значимых объектов. Кроме того, по его словам, значительные полномочия в этой сфере делегированы регионам.

Они обладают правом самостоятельно принимать решения о введении дополнительных ограничений, включая возможность запрета продажи алкоголя в многоквартирных домах с целью борьбы с нелегальными заведениями ("наливайками").

"Представляется, что необходимо заниматься повышением эффективности контроля в данной области и проводить меры по снижению потребления алкоголя, прежде всего, в части формирования здорового образа жизни", – считает Рябухин.

Ранее сообщалось, что Красноярский край с 1 марта ужесточил правила продажи алкоголя. Магазины в жилых домах и на прилегающих территориях, а также заведения на первых этажах имеют право торговать алкоголем лишь с 10:00 до 21:00. Полный запрет на розничную продажу алкоголя по всему региону будет введен 1 июня и 1 сентября.

Читайте также


общество

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика