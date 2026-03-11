В СФ призвали усилить контроль за продажей алкоголя в России

Фото: depositphotos/Sonar

В рамках действующего российского законодательства уже предусмотрен широкий спектр антиалкогольных мер. Поэтому на данный момент приоритетной задачей является усиление контроля за их реализацией. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

По мнению сенатора, законодательство об алкогольном регулировании предусматривает ряд существенных запретов на продажу алкоголя, в том числе по времени и вблизи социально значимых объектов. Кроме того, по его словам, значительные полномочия в этой сфере делегированы регионам.

Они обладают правом самостоятельно принимать решения о введении дополнительных ограничений, включая возможность запрета продажи алкоголя в многоквартирных домах с целью борьбы с нелегальными заведениями ("наливайками").

"Представляется, что необходимо заниматься повышением эффективности контроля в данной области и проводить меры по снижению потребления алкоголя, прежде всего, в части формирования здорового образа жизни", – считает Рябухин.

Ранее сообщалось, что Красноярский край с 1 марта ужесточил правила продажи алкоголя. Магазины в жилых домах и на прилегающих территориях, а также заведения на первых этажах имеют право торговать алкоголем лишь с 10:00 до 21:00. Полный запрет на розничную продажу алкоголя по всему региону будет введен 1 июня и 1 сентября.