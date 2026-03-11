Форма поиска по сайту

11 марта, 08:54

Происшествия

Захарова обвинила секретариат ООН в "украинизации" из-за реакции на удар по Брянску

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила секретариат ООН в украинизации, объяснив это тем, что реакция ведомства на атаку ВСУ на Брянск была явно необъективной и односторонней. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.

"Сотрудники секретариата ООН превратились как раз не в представителей единого ооновского голоса, а в тех, кто лоббирует либо одну страну, либо группу стран", – отметила представитель ведомства.

Украинская армия нанесла ракетный удар по мирным жителям в Брянске вечером 10 марта. В результате обстрела погибли 6 граждан, еще как минимум 37 получили различные ранения. Всех пострадавших госпитализировали, также провели эвакуацию свыше 25 человек, которые спрятались во время атаки в убежище.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования погибшим и пострадавшим. Также он предложил властям Брянска свою помощь.

В свою очередь, комментируя случившееся, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что организация выступает против атак по гражданским лицам и объектам.

происшествияполитика

