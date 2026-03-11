Четыре человека пострадали после падения БПЛА около аэропорта Дубая

Фото: телеграм-канал SHOT

По меньшей мере четыре человека пострадали после падения двух беспилотников в районе аэропорта Дубая. Об этом сообщило правительство эмирата Дубай на своей странице в соцсети Х.

Власти уточнили, что незначительные травмы получили двое граждан Ганы и один гражданин Бангладеш. Травмы средней степени тяжести зафиксировали у гражданина Индии. При этом авиасообщение из-за ЧП не нарушено.

Ранее как минимум два человека пострадали в результате падения обломков после перехвата воздушных целей силами ПВО в небе над Абу-Даби. Пострадавшими оказались граждане Иордании и Египта. Первый получил ранения легкой степени тяжести, а второй – средней степени тяжести.

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана в конце февраля. В качестве ответа Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.