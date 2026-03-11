Женщина в Улан-Удэ опрокинула на сына плиту, чтобы выдать его смерть за несчастный случай

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Бурятия"

Женщина в Улан-Удэ попыталась выдать гибель сына за несчастный случай, сообщает "Радио 1" со ссылкой на СУ СК по Республике Бурятия.

Инцидент произошел 9 марта. Местная жительница уснула, когда кормила ребенка из бутылочки, а проснувшись, поняла, что мальчик мертв. Испугавшись, женщина отнесла тело на кухню, положила на пол и перевернула на него электрическую плиту, после чего ушла в магазин.

Вернувшись, она вызвала скорую помощь и рассказала, что плита упала на ребенка. Однако, согласно результатам экспертизы, причиной смерти стала асфиксия. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

