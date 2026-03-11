Форма поиска по сайту

11 марта, 11:50

Происшествия

Женщина в Улан-Удэ опрокинула на сына плиту, чтобы выдать его смерть за несчастный случай

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Бурятия"

Женщина в Улан-Удэ попыталась выдать гибель сына за несчастный случай, сообщает "Радио 1" со ссылкой на СУ СК по Республике Бурятия.

Инцидент произошел 9 марта. Местная жительница уснула, когда кормила ребенка из бутылочки, а проснувшись, поняла, что мальчик мертв. Испугавшись, женщина отнесла тело на кухню, положила на пол и перевернула на него электрическую плиту, после чего ушла в магазин.

Вернувшись, она вызвала скорую помощь и рассказала, что плита упала на ребенка. Однако, согласно результатам экспертизы, причиной смерти стала асфиксия. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее во Владивостоке ученик 8-го класса скончался во время урока в школе. Ему стало плохо, была вызвана скорая помощь, однако прибывшие врачи лишь констатировали смерть подростка.

Прокуратура взяла на контроль выявление всех обстоятельств случившегося. Также ведомство планирует дать оценку законности итогового решения.

происшествиярегионы

