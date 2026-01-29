Женщине из Новосибирска, изгонявшей "сущность" из ребенка, вынесли приговор за истязание

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Новосибирской области"

К 4 годам колонии приговорили женщину по делу об истязании малолетней девочки под Новосибирском, из которой она вместе с супругом изгоняла некую сущность, из-за чего ребенок впоследствии умер. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В суде установили, что в июне 2024 года супружеская пара Олега и Анны Голдиных присматривала за 3 детьми знакомой в одном из сел Новосибирского района, пока та находилась в командировке. Они утверждали, что в теле 9-летнй девочки живет некая сущность и приняли попытку ее изгнать.

Последующие 4 дня пара не кормила ребенка твердой пищей, а также принуждала стоять обнаженными ногами на крапиве. Девочку регулярно избивали, в том числе бельевой веревкой и прутом, фиксируя свои действия на камеру телефона. Кроме того, мужчина за короткий период времени насильно влил малолетней около 8 литров воды, спровоцировав отравление. Ребенок скончался в тот же день в больнице.

Мужу россиянки инкриминировали убийство несовершеннолетней с особой жестокостью, однако в 2025 году он умер в следственном изоляторе. В связи с этим уголовное дело в отношении его было закрыто. Женщине назначили срок в колонии общего режима, а также обязали выплатить родителям погибшей 700 тысяч рублей.

Ранее в США 14-летняя девочка скончалась от истощения после попыток матери спасти ее от коронавируса. Во время пандемии коронавируса женщина перевела дочь на домашнее обучение. За 4 года девочка выходила из дома лишь дважды и практически не получала еды.