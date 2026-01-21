Форма поиска по сайту

21 января, 11:01

В мире

В Китае мать поставила сотни уколов 10-месячному сыну

Фото: depositphotos/astanin.photo

В Китае госпитализировали 10-месячного ребенка, чье тело было исколото сотней игл. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на издание Sohu.

Уточняется, что на теле малыша было обнаружено от 500 до 600 следов от уколов, в том числе на ногах, туловище и голове. Медицинская помощь ребенку понадобилась после того, как игла для шитья обуви застряла в шейном отделе позвоночника.

Рядом с этой зоной проходит сонная артерия, что значительно осложнило работу врачам. Медработники беспокоились, что неправильный подход при удалении постороннего предмета может травмировать младенца.

"После всестороннего обследования в день нашей консультации мы успешно завершили процедуру. У ребенка после операции поднялась высокая температура, вероятно, из-за ржавчины на игле", – рассказал специалист.

Спустя несколько дней состояние малыша стабилизировалось. Информацию по данному инциденту передали правоохранителям. Предположительно, мать мальчика может страдать психическим расстройством.

Ранее в Липецкой области четырех детей отобрали у матери после угроз сварить их в кипятке. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщал, что с ребятами работали психологи, а с их матерью – следственные органы. Женщина снимала все издевательства над детьми на камеру.

