В Уфе задержали подростка, который готовил теракт в храме

Силовики и следователи задержали в Башкирии подростка, который по заданию куратора с Украины вербовал старшеклассников в террористическую деятельность и планировал устроить теракт в православном храме, рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Деятельность молодого человека 2009 года рождения, сторонника запрещенной в России международной террористической организации, была пресечена в Уфе. Он был завербован ее участником под псевдонимом Мансур аль-Украини, проживающим на территории Украины.

По его заданию подросток проводил идеологическую обработку учеников старших классов и колледжей, чтобы также вовлечь их в террористическую деятельность. Помимо этого, он планировал изготовить самодельное взрывное устройство, чтобы совершить теракт в православном храме города.

"Следственными органами <...> предъявлено обвинение 16-летнему жителю Уфы в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), частью 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма") и частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"), – добавила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников констатировал, что планируемые Украиной и ее иностранными кураторами теракты против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне.

С его слов, агентура зарубежного разведсообщества нацелена на создание подпольных сетей, их снабжение и разведку в окружении объектов потенциальных посягательств.

