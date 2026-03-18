18 марта, 10:06

Происшествия

В Уфе задержали подростка, который готовил теракт в храме

Силовики и следователи задержали в Башкирии подростка, который по заданию куратора с Украины вербовал старшеклассников в террористическую деятельность и планировал устроить теракт в православном храме, рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Деятельность молодого человека 2009 года рождения, сторонника запрещенной в России международной террористической организации, была пресечена в Уфе. Он был завербован ее участником под псевдонимом Мансур аль-Украини, проживающим на территории Украины.

По его заданию подросток проводил идеологическую обработку учеников старших классов и колледжей, чтобы также вовлечь их в террористическую деятельность. Помимо этого, он планировал изготовить самодельное взрывное устройство, чтобы совершить теракт в православном храме города.

"Следственными органами <...> предъявлено обвинение 16-летнему жителю Уфы в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), частью 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма") и частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"), – добавила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников констатировал, что планируемые Украиной и ее иностранными кураторами теракты против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне.

С его слов, агентура зарубежного разведсообщества нацелена на создание подпольных сетей, их снабжение и разведку в окружении объектов потенциальных посягательств.

Читайте также


Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

