В Тамбовской области арестован иностранец за призывы в Telegram к террору

В Тамбовской области арестован иностранец, призывавший к террору в отношении госслужащих через, сообщила пресс-служба ФСБ России.

Правоохранители выяснили, что гражданин, проживая в регионе, использовал мессенджер Telegram для распространения призывов к насильственным действиям против представителей органов государственной власти.

В результате в его отношении возбудили уголовное дело. Согласно постановлению Ленинского районного суда Тамбова, злоумышленник был взят под стражу.

В ходе допроса выяснилось, что иностранец прибыл в Россию, чтобы избежать службы в армии на родине. Кроме того, как подчеркнули в ФСБ, за это он был объявлен в розыск на родине.

Также удалось установить, что арестованный ранее неоднократно нарушал российское миграционное законодательство и привлекался к административной ответственности.

На фоне произошедшего ведомство вновь напомнило об активной работе украинских спецслужб по поиску в интернете, соцсетях и мессенджерах людей для вербовки к терактам и диверсиям на территории России.

"ФСБ России <...> предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного", – заключили в службе.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников констатировал, что планируемые Украиной и ее иностранными кураторами теракты против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне. С его слов, агентура зарубежного разведсообщества нацелена на создание подпольных сетей, их снабжение и разведку в окружении объектов потенциальных посягательств.